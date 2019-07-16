В Москве 20 человек отравились едой из автоматов Healthy Food

Вендинговые аппараты сети кафе здорового питания закрылись во всех столичных бизнес-центрах.

Корреспонденту «Говорит Москва » рассказали в Инфекционной клинической больнице №2 о массовом отравлении сальмонеллой. По словам обратившихся в медучреждение, они приобрели продукты в автоматах Healthy Food.

Представители компании сообщили о назначении экспертизы по качеству продуктов от поставщиков. В распоряжении редакции оказалось письмо партнёрам Healthy Food.

«С сожалением сообщаем, что сегодня поздно ночью было принято решение временно отказаться от загрузки станции, так как появились серьёзные сомнения в некоторых наших постоянных поставщиках. Продукции в зоне риска немного, но мы решили ограничить загрузку до получения результатов экспертизы входящего сырья, входящих поставщиков, чтобы ни в коем случае не подводить вас и ваших сотрудников. Из-за возможно недобросовестных поставщиков серьёзно страдает качество, поэтому мы сейчас минимизируем этот риск».

На проведение экспертизы потребуется несколько дней, отмечается в письме. На момент публикации новости радиостанция «Говорит Москва» не получила от компании комментарий на официальный запрос.

Сеть кафе здоровой еды Healthy Food основана в 2009 году. По всей Москве насчитывается более 20 автоматов, они располагаются в бизнес-центрах. Компания заявляет, что использует специальные технологии приготовления еды, чтобы продукты оставались «полезными и вкусными».