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В Москве 20 человек отравились едой из автоматов Healthy Food 

Говорит Москва + ещё 13 2 часа назад
Фото: © Pixabay
Вендинговые аппараты сети кафе здорового питания закрылись во всех столичных бизнес-центрах.
Корреспонденту «Говорит Москва» рассказали в Инфекционной клинической больнице №2 о массовом отравлении сальмонеллой. По словам обратившихся в медучреждение, они приобрели продукты в автоматах Healthy Food.
Представители компании сообщили о назначении экспертизы по качеству продуктов от поставщиков. В распоряжении редакции оказалось письмо партнёрам Healthy Food.
«С сожалением сообщаем, что сегодня поздно ночью было принято решение временно отказаться от загрузки станции, так как появились серьёзные сомнения в некоторых наших постоянных поставщиках. Продукции в зоне риска немного, но мы решили ограничить загрузку до получения результатов экспертизы входящего сырья, входящих поставщиков, чтобы ни в коем случае не подводить вас и ваших сотрудников. Из-за возможно недобросовестных поставщиков серьёзно страдает качество, поэтому мы сейчас минимизируем этот риск».
На проведение экспертизы потребуется несколько дней, отмечается в письме. На момент публикации новости радиостанция «Говорит Москва» не получила от компании комментарий на официальный запрос.
Сеть кафе здоровой еды Healthy Food основана в 2009 году. По всей Москве насчитывается более 20 автоматов, они располагаются в бизнес-центрах. Компания заявляет, что использует специальные технологии приготовления еды, чтобы продукты оставались «полезными и вкусными».
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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