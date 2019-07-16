На российском пляже найдены тела семи человек

Семь человек найдены мертвыми на российском пляже

Семь человек, трое из которых дети, погибли на пляже в Якутске . Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Инцидент имел место накануне на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена в районе острова Пономарев.

Там проводила время компания из 11 человек. Шестеро из них — дети. Трое детей отправились купаться. Двое в какой-то момент стали звать на помощь. Тонувших попытались спасти четверо взрослых. Их удалось извлечь на берег, но не реанимировать.

В поисках еще одного ребенка взрослые пропали без вести. Некоторое время спустя тела всех пятерых были извлечены из воды спасателями. Таким образом, в инциденте погибли семь человек — трое детей, четверо взрослых. Среди четверых выживших членов компании — женщина и трое детей. Им была оказана психологическая помощь.