На российском пляже найдены тела семи человек

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Семь человек найдены мертвыми на российском пляже 

Рамблер 26 минут назад
Семь человек, трое из которых дети, погибли на пляже в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Инцидент имел место накануне на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена в районе острова Пономарев.
Там проводила время компания из 11 человек. Шестеро из них — дети. Трое детей отправились купаться. Двое в какой-то момент стали звать на помощь. Тонувших попытались спасти четверо взрослых. Их удалось извлечь на берег, но не реанимировать.
В поисках еще одного ребенка взрослые пропали без вести. Некоторое время спустя тела всех пятерых были извлечены из воды спасателями. Таким образом, в инциденте погибли семь человек — трое детей, четверо взрослых. Среди четверых выживших членов компании — женщина и трое детей. Им была оказана психологическая помощь.
В якутском управлении МЧС напомнили о запрете купаться в не отведенных для этого местах, посоветовали не пить алкоголь во время отдыха на воде, не оставлять детей без присмотра, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и рассчитывать силы.
Комментарии47
Происшествия , Видео , МЧС , Якутск
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