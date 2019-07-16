Россиянка затеяла стирку и сожгла две квартиры

городе Козьмодемьянск ( республика Марий Эл ) пожар, начавшийся из-за включенной стиральной машины, уничтожил две квартиры. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в двухэтажном деревянном жилом доме барачного типа. Одна из жительниц дома поставила стираться белье и, пока барабан стиральной машины наполнялся водой, вышла на улицу. Через несколько минут женщина собралась вернуться домой, но, открыв дверь, увидела, что квартира наполнена густым дымом.

Хозяйка не смогла зайти внутрь и вызвала пожарных. К моменту прибытия бригады пламя распространилось на жилплощадь соседей, в результате пожаром оказались уничтожены две квартиры — на первом и втором этажах дома.

Никто из жильцов дома не пострадал. Обстоятельства происшедшего выясняются, основной версией в региональном МЧС называют «электрические причины».

В 2018 году дачник в одном из уральских поселков, наводя порядок на своем участке, случайно спалил три дома и десять заброшенных жилых построек. Мужчина решил сжечь мусор и развел костер на придомовой территории, огонь перекинулся на сухую траву и быстро перешел на соседние участки.