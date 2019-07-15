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СМИ: пассажирский Boeing экстренно вернулся в Казань из-за запаха гари 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, один из двигателей Boeing 737-800 загорелся.
Самолет лоукостера «Победа» Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Казани сразу после взлета. Предварительно, причиной стало возгорание одного из двигателей. Борт направлялся в Санкт-Петербург. В воздухе он находился около 19 минут, свидетельствуют данные сервиса Flightradars24. Причиной возврата лайнера в аэропорту Казани назвали технические неполадки. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что самолет приземлился благополучно, в результате инцидента никто не пострадал, передает «РИА Новости».
Видео с места событий публикует паблик «Baza». По сообщениям СМИ, у самолета, возможно, загорелся один из двигателей из-за попадания в него птицы. Дым, проникший в салон через систему вентиляции, почувствовали пассажиры. После этого пилотам дали приоритетное право на посадку.
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Происшествия , Пожары , Boeing , РИА Новости , Казань , Санкт-Петербург
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