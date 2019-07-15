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Появились новые детали в деле гибели инструкторов Путина 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: соцсети
Стали известны подробности биографии пилотов, погибших при крушении вертолета Robinson в Солнечногорском районе Подмосковья.
Страшная катастрофа: как погиб инструктор Путина
Как сообщает «Московский комсомолец», 64-летний Игорь Никитин и 58-летний Олег Чернигин, погибшие в авиакатастрофе, пользовались огромным авторитетом в летных кругах.
Никитин и Чернигин дружили, были соавторами научных статей по малой авиации, а в 2011 году оба обучали Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Чернигин преподавал теорию, Никитин — навыки управления.
Сын Олега Чернигина рассказал изданию, что накануне трагедии отец собирался поехать на аэродром для проведения ремонтных работ. По его словам, Чернигин не умел управлять Robinson, за рулем находился Никитин.
Сын погибшего летчика рассказал, что отец был конструктором, проектировщиком, пилотом-инструктором со стажем более 30 лет. В конструкторском бюро познакомился с женой Ириной. Полтора года назад она погибла в автокатастрофе, после чего Чернигин замкнулся в себе.
Игорь Никитин, друг и партнер Чернигина, всю жизнь посвятил развитию сверхмалой авиации, писал научные работы на эту тему, осваивал все новые виды летательных аппаратов. В 2015 году возглавил Объединенную федерацию сверхлегкой авиации.
Модель дельтаплана, на которой Владимир Путин летал со стерхами, была разработана и построена Никитиным специально для проекта по сохранению популяции этих птиц.
Бывшая жена Никитина рассказала «МК», что в последний месяц ей снились плохие сны о нем и было предчувствие несчастья.
Вертолет, на борту которого находились Игорь Никитин и Олег Чернигин, разбился 14 июля возле деревни Барское в Солнечногорском районе Московской области.
Комментарии26
Происшествия , Олег Чернигин , Игорь Никитин , Владимир Путин , Московская область , Солнечногорск
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