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Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Фото: youtube.com
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата.
Сокамерники избили россиянина Макеева в тюрьме в Мексике
Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
По сообщению ведомства, во вторник, 16 июля, будет оглашен тюремный срок для Макеева, а также сумма компенсации родным убитого, которую россиянин должен будет заплатить.
Несколько сотен человек в конце мая 2017 года окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. С тех пор Макеев находится в тюрьме.
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