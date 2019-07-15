Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

По сообщению ведомства, во вторник, 16 июля, будет оглашен тюремный срок для Макеева, а также сумма компенсации родным убитого, которую россиянин должен будет заплатить.

Несколько сотен человек в конце мая 2017 года окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. С тех пор Макеев находится в тюрьме.