Потоп и два трупа в ванной: что пришлось пережить трехлетнему москвичу

Москве трехлетний ребенок провел более 10 часов с телами умершей матери и ее подруги. По предварительным данным, они скончались в результате передозировки наркотиками. По словам близких, одна из погибших была примерной матерью и сотрудницей частной клиники, а вторая страдала от финансовых проблем и была склонна к суициду. Мать первой убеждена, что последняя подсадила ее дочь на употребление наркотических веществ.

Тела двух женщин обнаружены в ванной комнате одного из жилых домов на Михалковской улице города Москвы. Рядом с ними находился трехлетний ребенок — он был заперт в одной квартире с трупами в течение около 10 часов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

12 июля брат одной из погибших приехал на квартиру к своей сестре, так как получил жалобы от соседей снизу, что их затопили.

Открыв дверь, он увидел мальчика, который ходил по коридору. Пол квартиры был залит водой. В ванной комнате на кафеле мужчина нашел свою мертвую сестру, а рядом — тело матери ребенка. По предварительным данным, они скончались от передозировки наркотиками.

Как позже выяснилось, потоп в доме произошел из-за того, что одна из погибших упала на бачок унитаза и сломала его, пишет газета «МК».

Правоохранительные органы начали проверку — они установят все обстоятельства происшествия.

«В ходе осмотра места происшествия у женщин были обнаружены многочисленные следы от инъекций, а в непосредственной близости — средства для их выполнения, иных видимых повреждений на телах погибших не выявлено», — заявила помощник руководителя СК по столице Юлия Иванова.

Ребенка, который находился в квартире, передали врачам. «В указанной квартире находился ребенок одной из женщин 2016 года рождения, он осмотрен врачами и передан специалистам», — пояснили в ведомстве.

Для того, чтобы определить точную причину смерти женщин, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, заключили в СК.

Как позже стало известно, подругам было 33 года и 29 лет. Прописанная в квартире девушка проживала с родителями — в момент происшествия они были на даче. По словам матери, дочь обещала приехать туда с подругой, но так и не появилась, сообщает РЕН ТВ.

У ее приятельницы была своя туристическая фирма, которая впоследствии разорилась. От стресса она начала пьянствовать, увлеклась наркотиками, развелась с мужем, а также попыталась покончить с собой.

Во время последней госпитализации женщина угодила в подмосковную наркоклинику — там она и познакомилась со второй погибшей.

Прописанная в квартире, где произошло ЧП, женщина родилась в городе Днепропетровске на Украине. Она воспитывала трехлетнего мальчика. Ее мать не верит, что дочь могла умереть от передозировки.

«Она у меня даже не пила, я очень за этим следила. А если и пила, то только благородные напитки: вино, шампанское. Тем более у нее ребенок был. У нее — работа-дом-работа-дом. Она работала медсестрой в частной клинике. Ее там очень уважали, она вообще была молодец», — заявила родственница в разговоре с порталом «Life».

Она уточнила, что дочь познакомилась со второй погибшей около месяца назад. Та, по словам женщины, и могла вынудить ее употреблять наркотики. Родственница также пожаловалась на то, что соцслужбы до сих пор не передали ей трехлетнего внука. На данный момент он находится в инфекционной больнице.

Ранее не менее ужасающая история произошла в городе Назарово Красноярского края. В конце июня 2019 года выяснилось, что там двухлетний ребенок двое суток просидел с умершим 43-летним отцом. По данным РИА «Новости», в правоохранительные органы обратились соседи, которые услышали детский плач и увидели, как кто-то дергал ручку изнутри квартиры.

Сначала на место происшествия приехала инспектор по делам несовершеннолетних, однако ей никто не открыл. В итоге дверь пришлось взломать. Ворвавшиеся в квартиру силовики обнаружили труп мужчины и двухлетнего ребенка, который ходил рядом. Мальчик пробыл с телом родителя два дня.

Он был госпитализирован, однако, по словам медиков, его состояние не вызывало опасений. По словам матери мальчика, о случившемся она не знала, так как ушла из дома после семейной ссоры, писал ТАСС. То, что ее ребенок провел двое суток рядом с мертвым отцом два дня, она узнала от журналистов. В правоохранительных органах позже уточнили, что семья не находилась на учете как неблагополучная. Тем не менее теперь судьбой мальчика занимаются органы опеки и попечительства.