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Суд арестовал 30 человек за хулиганство после сходки криминальных авторитетов в Люберцах 

ТАСС 1 час назад
Фото: кадр видео
Люберецкий городской суд арестовал на 15 суток 30 человек за мелкое хулиганство после сходки криминальных авторитетов в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео
"Решением Люберецкого городского суда 30 человек признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). Им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди арестованных Иракли Усоян — внук криминального авторитета Аслана Усояна, который был застрелен в Москве в 2013 году, заказчик этого преступления до сих пор не найден.
"Иракли прибыл в Москву недавно с территории Австрии", — заключил собеседник агентства.
По данным пресс-службы главка подмосковной полиции, в одном из кафе в Люберцах полицейские пресекли сходку так называемых криминальных авторитетов, задержав 32 ее участника. На всех были составлены административные протоколы.
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Происшествия , Аслан Усоян , Люберцы
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