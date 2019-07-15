Суд арестовал 30 человек за хулиганство после сходки криминальных авторитетов в Люберцах

Люберецкий городской суд арестовал на 15 суток 30 человек за мелкое хулиганство после сходки криминальных авторитетов в подмосковных Люберцах . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решением Люберецкого городского суда 30 человек признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). Им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди арестованных Иракли Усоян — внук криминального авторитета Аслана Усояна , который был застрелен в Москве в 2013 году, заказчик этого преступления до сих пор не найден.

"Иракли прибыл в Москву недавно с территории Австрии", — заключил собеседник агентства.

По данным пресс-службы главка подмосковной полиции, в одном из кафе в Люберцах полицейские пресекли сходку так называемых криминальных авторитетов, задержав 32 ее участника. На всех были составлены административные протоколы.