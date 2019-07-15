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«Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Петербурге 

Рамблер + ещё 12 59 минут назад
В Санкт-Петербурге пассажирский теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную у Эрмитажа.
Как сообщает 78.ru, корабль повредил носовую часть, при этом на ходовые способности повреждение не повлияло.
На видеозаписи, размещенной на сайте издания, видно, как теплоход продолжил плавание с разбитым носом.
Происшествия , Видео , Пожары , Эрмитаж , Санкт-Петербург
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