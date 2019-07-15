«Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Петербурге

Санкт-Петербурге пассажирский теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную у Эрмитажа

Метеор врезался в Дворцовую набережную! pic.twitter.com/CLH1dk2wP7— Дикий Петербург (@Wild_SPb) 15 июля 2019 г.

Как сообщает 78.ru, корабль повредил носовую часть, при этом на ходовые способности повреждение не повлияло.

«Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. МЧС прибывают на место ЧП, сообщает телеканал 78. Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/uJkHzkMcE6— Телеканал 360° (@360tv) 15 июля 2019 г.

На видеозаписи, размещенной на сайте издания, видно, как теплоход продолжил плавание с разбитым носом.