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Якутского депутата обвинили в незаконной ловле осетра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат арктического поселка Тикси в Якутии обвиняется в незаконном вылове осетра и других ценных пород рыб на сумму свыше 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ.
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата по признакам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в особо крупном размере.
"По версии следствия, 29 июня 2019 года в ночное время в Булунском районе Якутии подозреваемый, находясь на особо охраняемой природной территории — в акватории бухты Тикси моря Лаптевых на надувной резиновой моторной лодке с подвесным мотором, в 20 метрах от берега осуществил с помощью рыболовной сети незаконный вылов водных биологических ресурсов — сибирского осетра, нельмы, муксуна, отнесенных к особо ценным породам", — отметили в пресс-службе.
"Сумма причиненного подозреваемым ущерба водным биологическим ресурсам РФ составила 335 тысяч рублей", — заявляет следствие, уточняя, что идет расследование.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Республика Саха (Якутия) , Тикси
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