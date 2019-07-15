Якутского депутата обвинили в незаконной ловле осетра 

Депутат арктического поселка Тикси в Якутии обвиняется в незаконном вылове осетра и других ценных пород рыб на сумму свыше 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ.
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата по признакам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в особо крупном размере.
"По версии следствия, 29 июня 2019 года в ночное время в Булунском районе Якутии подозреваемый, находясь на особо охраняемой природной территории — в акватории бухты Тикси моря Лаптевых на надувной резиновой моторной лодке с подвесным мотором, в 20 метрах от берега осуществил с помощью рыболовной сети незаконный вылов водных биологических ресурсов — сибирского осетра, нельмы, муксуна, отнесенных к особо ценным породам", — отметили в пресс-службе.
"Сумма причиненного подозреваемым ущерба водным биологическим ресурсам РФ составила 335 тысяч рублей", — заявляет следствие, уточняя, что идет расследование.