Российский ребенок погиб во время игр в песке

Во время игры на территории песчаного карьера в селе Солдатское Воронежской области погиб 12-летний мальчик, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем в понедельник, 15 июля, четверо школьников находились на территории карьера, когда произошел обвал песка. Агентство «Воронеж» уточняет, что всех засыпало песком. Трое детей не пострадали, один умер. «На данный момент нашли тело одного мальчика. О других информации пока нет, на месте работают спасатели», — цитирует издание старшего дежурного смены центра обработки вызовов «системы-112».

По факту произошедшего следователи проводят проверку, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.