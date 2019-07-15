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Российский ребенок погиб во время игр в песке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Christoph Soeder / DPA / Globallookpress.com
Во время игры на территории песчаного карьера в селе Солдатское Воронежской области погиб 12-летний мальчик, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, днем в понедельник, 15 июля, четверо школьников находились на территории карьера, когда произошел обвал песка. Агентство «Воронеж» уточняет, что всех засыпало песком. Трое детей не пострадали, один умер. «На данный момент нашли тело одного мальчика. О других информации пока нет, на месте работают спасатели», — цитирует издание старшего дежурного смены центра обработки вызовов «системы-112».
По факту произошедшего следователи проводят проверку, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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