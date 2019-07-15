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Женщина пошла в туалет и столкнулась со змеей 

Lenta.ru 50 минут назад
Жительница американского штата Теннесси Кристен Киферт (Christen Kiefert) обнаружила в унитазе своего дома живую змею. Видеозапись с пресмыкающимся она опубликовала на своей странице в Facebook в пятницу, 12 июля.
Инцидент произошел в четверг, 11 июля, недалеко от города Чаттануга. «Я бы не смогла такое выдумать, опасная змея находилась в моем туалете… Я так перепугалась, — написала Киферт. — Когда ты слышишь о подобных вещах по телевизору, ты никогда не думаешь, что такое может случиться и с тобой».
Женщина попросила окружающих быть более внимательными и тщательно осматривать унитаз, прежде чем на него садиться.
Пользователи сети посоветовали Киферт позвонить в службу по контролю за животными. Многие комментаторы признались, что испытали страх при просмотре видео, и пообещали впредь проверять туалет на наличие непрошенных гостей.
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