Появилось видео реконструкции полета сгоревшего SSJ

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Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 

Lenta.ru 1 час назад
Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК опубликовало видео с реконструкцией полета лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который потерпел крушение 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево. Реконструкция сделана на основе данных из отчета Международного авиационного комитета (МАК).
МАК подготовил предварительный отчёт об авиакатастрофе SSJ-100 
На видео показаны все события, происходившие с SSJ-100, с указанием точного времени. Продемонстрирована траектория полета и крен в воздухе лайнера, смоделирован взлет после первого столкновения с взлетно-посадочной полосой, процитированы переговоры экипажа и диспетчеров. На записи, в частности, говорится, что после взлета самолет подходил к зоне «грозовой деятельности» и начал разворот вправо раньше, чем это предусмотрено инструкцией, а после первого касания ВВП лайнер отскочил и началось «козление».
14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе, согласно которому в SSJ-100 попала молния, после чего у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Позже появилась информация, что сильное задымление и быстрое распространение огня в салоне могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
SSJ-100 «Аэрофлота» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и загорелся при посадке. Погиб 41 человек.
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