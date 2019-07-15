Появилось видео реконструкции полета сгоревшего SSJ

Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК опубликовало видео с реконструкцией полета лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который потерпел крушение 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево. Реконструкция сделана на основе данных из отчета Международного авиационного комитета (МАК).

На видео показаны все события, происходившие с SSJ-100, с указанием точного времени. Продемонстрирована траектория полета и крен в воздухе лайнера, смоделирован взлет после первого столкновения с взлетно-посадочной полосой, процитированы переговоры экипажа и диспетчеров. На записи, в частности, говорится, что после взлета самолет подходил к зоне «грозовой деятельности» и начал разворот вправо раньше, чем это предусмотрено инструкцией, а после первого касания ВВП лайнер отскочил и началось «козление».

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе, согласно которому в SSJ-100 попала молния, после чего у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Позже появилась информация, что сильное задымление и быстрое распространение огня в салоне могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.

SSJ-100 «Аэрофлота» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и загорелся при посадке. Погиб 41 человек.