В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 11 человек

В результате взрыва на свадьбе в афганской провинции Кандагар погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 35 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя армии.

Жертвы взрыва были участниками свадьбы и находились в автомобиле, который подорвался на бомбе, заложенной у дороги. Среди пострадавших есть женщины и дети.

На данный момент ответственность за взрыв никто не взял.

Ранее в результате взрыва на свадьбе в афганской провинции Нангархар погибли пять человек.