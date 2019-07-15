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В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 11 человек 

RT на русском + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Reuters
В результате взрыва на свадьбе в афганской провинции Кандагар погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 35 получили ранения.
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя армии.
Жертвы взрыва были участниками свадьбы и находились в автомобиле, который подорвался на бомбе, заложенной у дороги. Среди пострадавших есть женщины и дети.
На данный момент ответственность за взрыв никто не взял.
Ранее в результате взрыва на свадьбе в афганской провинции Нангархар погибли пять человек.
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Происшествия , В мире , Афганистан , Кандагар
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