В Индии под завалами обрушившегося дома находятся более 40 человек

В индийском городе Донгри произошло обрушение четырёхэтажного здания. В результате происшествия два человека погибли, ещё 40 могут нахохлиться под завалами. По сообщениям NDTV, пятеро человек были спасены.

«Мы услышали громкий звук. Все кричали: «здание падает, здание падает». Я убежал. Было похоже на большое землетрясение», — заявил NDTV очевидец.

На месте происшествия работают три группы спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Кроме того, рядом с разрушенным зданием дежурят по 10 бригад скорой помощи и пожарных.

«Возраст здания — 100 лет. Мы выдали разрешение на реконструкцию этой зоны. Расследование причин неисполнения данной инициативы мы будем изучать позднее. Сейчас мы занимаемся спасением людей из под завалов», — сообщил журналистам глава индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис.

По данным очевидцев, в здании на момент крушения находились восемь или девять семей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Ассам в зоне наводнения, вызванного муссонными ливнями, оказались более 2,6 млн человек, 11 погибли.