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В Индии под завалами обрушившегося дома находятся более 40 человек 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В индийском городе Донгри произошло обрушение четырёхэтажного здания. В результате происшествия два человека погибли, ещё 40 могут нахохлиться под завалами. По сообщениям NDTV, пятеро человек были спасены.
«Мы услышали громкий звук. Все кричали: «здание падает, здание падает». Я убежал. Было похоже на большое землетрясение», — заявил NDTV очевидец.
На месте происшествия работают три группы спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Кроме того, рядом с разрушенным зданием дежурят по 10 бригад скорой помощи и пожарных.
«Возраст здания — 100 лет. Мы выдали разрешение на реконструкцию этой зоны. Расследование причин неисполнения данной инициативы мы будем изучать позднее. Сейчас мы занимаемся спасением людей из под завалов», — сообщил журналистам глава индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис.
По данным очевидцев, в здании на момент крушения находились восемь или девять семей.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Ассам в зоне наводнения, вызванного муссонными ливнями, оказались более 2,6 млн человек, 11 погибли.
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Происшествия , Индия
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