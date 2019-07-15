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В медцентре рассказали о пациентке, умершей во время массажа 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Посетительница московской клиники, скончавшаяся во время массажа, вела себя странно еще до начала процедуры. Об этом заявили телеканалу "360" в медучреждении.
Массаж лица довел до смерти
"Была немножко неадекватной. Нервничала и воду пила. Зрачки расширены были", — пояснили в медцентре.
Также в клинике отметили, что кабинет сдается в аренду, и процедуру выполнял не их сотрудник.
Накануне в медцентре на Кастанаевской улице нашли тело женщины 1989 года рождения. На ее лице и туловище виднелись многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой.
Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. СК начал доследственную проверку.
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