Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инструктор Путина погиб при крушении вертолета 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Авиационный центр Панино
При крушении вертолета Robinson в Подмосковье погиб пилот Игорь Никитин. Он являлся главой Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлению дельталётом, сообщает Telegram-канал 112. В аварии также погиб еще один человек. Имя пассажира в настоящее время устанавливается.
Вертолет разбился в Подмосковье
Известно, что Robinson вылетел с аэродрома Шевлин, расположенного в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе, и должен был вернуться туда же.
Вертолет упал недалеко от деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья.
Как сообщает ТАСС, разбившийся вертолет был частным, разрешения на его полет у летчиков было.
Следственными органами организована доследственная проверка по факту жесткой посадки Robinsson.
Происшествия , Игорь Никитин , Владимир Путин , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о выгоде для НАТО от поставок С-400150
Саратовский аэропорт приостановил работу после ЧП15
В СПЧ отреагировали на вывоз москвички в Чечню37
Эрдоган оценил важность сделки по С-40027
Южная Корея отказалась пускать 16 россиян72
Видео
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
03:31
Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты
Политика Армия
01:10
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр
В мире Европа
03:48
В Чечне отреагировали на историю с побегом невесты
Общество
00:22
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Происшествия
02:52
Умерла Елена Касьян
Общество В мире
00:19
ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера
В мире Украина
04:11
Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова
Шоу-бизнес
05:02
В Японии прокомментировали решение РФ по Курилам
В мире Азия
00:44
Макрона освистали на военном параде в Париже
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение