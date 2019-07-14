Инструктор Путина погиб при крушении вертолета

При крушении вертолета Robinson в Подмосковье погиб пилот Игорь Никитин . Он являлся главой Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России . Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлению дельталётом, сообщает Telegram-канал 112. В аварии также погиб еще один человек. Имя пассажира в настоящее время устанавливается.

Известно, что Robinson вылетел с аэродрома Шевлин, расположенного в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе, и должен был вернуться туда же.

Вертолет упал недалеко от деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья.

Как сообщает ТАСС, разбившийся вертолет был частным, разрешения на его полет у летчиков было.

Следственными органами организована доследственная проверка по факту жесткой посадки Robinsson.