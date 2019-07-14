Саратовский аэропорт приостановил работу после ЧП

Аэропорт Саратова прекратил работу после ЧП с пассажирским Як-42. Сейчас приём и отправка самолётов временно приостановлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Поводом для закрытия аэропорта стало происшествие с воздушным судном из Сургута. При посадке Як-42 выкатился за пределы посадочной полосы. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Повреждений у самолета нет.

Следователи начали проверку. По предварительной версии, у лайнера могла отказать гидросистема, отвечающая за управление.