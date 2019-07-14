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На Украине разбился вертолет Ми-2 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб в результате падения вертолета в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"14 июля в 15 часов 29 минут в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Причины падения вертолета устанавливаются.
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Происшествия , Катастрофы , Украина
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