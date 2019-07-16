Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»

Ликвидатор аварии в Чернобыле посмотрел сериал «Чернобыль» и несколько дней спустя покончил с собой, рассказала Daily Mail его дочь.

Издание «Актобе Таймс» сообщило о смерти жителя Актобе Нагашибая Жусупова еще во второй половине июня. В 1980-х годах он работал трактористом, а на ликвидацию чернобыльской аварии был отправлен по призыву военкомата. Казахстанец работал на четвертом энергоблоке атомной электростанции — авария произошла в реакторе именно этого блока.

15 июня Жусупов выпрыгнул из окна и скончался. «Актобе Таймс» отмечало, что после участия в ликвидации аварии на ЧАЭС мужчину мучили сильные головные боли, а в последние годы — еще и то, что по неизвестной причине он лишился места в очереди на расширение жилплощади — комнаты в общежитии, которую получил в 1990-х.