На Волге прогулочная яхта столкнулась с теплоходом

Пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области сообщила, что четырёхпалубный теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой на реке Волге.

В 02:15 поступила информация о столкновении теплохода «Алексей Толстой» и яхты «Потудань» в акватории реки Волги в Мышкинском районе. В результате инцидента пострадавших нет, — сказали в пресс-службе.

После аварии «Потудань» затонула. Позже её подняли со дна, пишет «Интерфакс».

Комиссия Ространснадзора расследует обстоятельства.

Ранее News.ru писал, что перевернувшийся 5 июля в Джубге катер подняли на поверхность. Следователи приступили к изучению судна.