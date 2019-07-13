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На Волге прогулочная яхта столкнулась с теплоходом 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области сообщила, что четырёхпалубный теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой на реке Волге.
В 02:15 поступила информация о столкновении теплохода «Алексей Толстой» и яхты «Потудань» в акватории реки Волги в Мышкинском районе. В результате инцидента пострадавших нет, — сказали в пресс-службе.
После аварии «Потудань» затонула. Позже её подняли со дна, пишет «Интерфакс».
Комиссия Ространснадзора расследует обстоятельства.
Яхта с россиянами затонула в Дубае
Ранее News.ru писал, что перевернувшийся 5 июля в Джубге катер подняли на поверхность. Следователи приступили к изучению судна.
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