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В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского 

ТАСС + ещё 22 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, который пытался остановить драку около развлекательного заведения в Уфе и получил телесные повреждения, говорится в распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии сообщении.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкирия и Управления МВД России по городу Уфе установлена личность подозреваемого. По предварительным данным, им оказался 31-летний житель города Октябрьский, ранее судимый за совершение разбоя и нападения на сотрудника полиции. Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец", — сказано в сообщении.
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, 13 июля, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения и был госпитализирован, было похищено его табельное оружие.
По информации МВД, похищенное оружие изъято, подозреваемые доставлены в отдел полиции, с ними работают следователи, возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции и хищении оружия (ст. 318 и 226 УК РФ).
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Происшествия , МВД , Башкортостан , Уфа
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