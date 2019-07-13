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В Приморье 13 человек спасли с севшего на мель катера 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Катер сел на мель в Приморье, с него сняли 13 человек, сообщает региональный главк МЧС.
"В 08.50 (01.50 мск) поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помощи граждане, находящиеся катере. Как было установлено, плавательное средство получило пробоину корпуса и село на мель", — говорится в сообщении.
Владивостокский морской координационный центр оповестил находившиеся рядом суда. Одно из них подобрало с катера 13 человек и доставило их на берег посёлка Поспелово, двое отказались от эвакуации. Пострадавших нет.
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