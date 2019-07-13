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Восстановлена подача газа к ТЭЦ в Мытищах 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Подача газа к ТЭЦ-27 в Мытищах восстановлена после произошедшего в четверг, 11 июля, пожара, проинформировала пресс-служба Мосгаза.
«Специалисты АО «Мосгаз» восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» в 20:30 12 июля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также указывается, что перед пуском на газопровод высокого давления специалисты установили запорное устройство с дистанционным управлением. Отмечается, что работы провелись в сжатые сроки — чуть больше суток.
В настоящий момент на месте происшествия работы ведутся в круглосуточном режиме: специалисты «Мосгаза» подготавливают к вводу вторую линию газопровода. В пресс-службе отметили, что она также будет оборудована запорным устройством на дистанционном управлении.
Причины происшествия будут установлены следствием.
Напомним, что крупный пожар произошел возле ТЭЦ-27 в четверг утром. После нескольких часов тушения возгорания, пожар все-таки удалось ликвидировать.
Однако огонь перекинулся на административное здание и склад, площадь возгорания превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее спасателям удалось потушить и его. По данным МЧС, жертвой происшествия стал один человек, еще 13 — пострадали.
По факту пожара на ТЭЦ-27 было заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
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Происшествия , Мосэнерго , Мытищи
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