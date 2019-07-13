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50 детей отравились в летнем лагере на Украине 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В летнем лагере в Одесской области Украины отравились 50 детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава страны.
Также признаки пищевой интоксикации были обнаружены у двоих взрослых. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
Ранее сообщалось, что в Приморье следователи проводят проверку по факту отравления 67 детей в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района. По данным регионального управления Следственного комитета России, все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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