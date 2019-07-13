50 детей отравились в летнем лагере на Украине

В летнем лагере в Одесской области Украины отравились 50 детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава страны.

Также признаки пищевой интоксикации были обнаружены у двоих взрослых. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Ранее сообщалось, что в Приморье следователи проводят проверку по факту отравления 67 детей в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района. По данным регионального управления Следственного комитета России, все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).