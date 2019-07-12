Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, труп был обнаружен в Василеостровском районе города.

"Труп обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Причиной смерти могло стать ранение в голову. Обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники телеканала 78 подтвердили ТАСС, что погибший — оператор Петр Миков. Источник в правоохранительных органах добавил, что перед смертью у Микова случился конфликт в семье.

По данным Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2011 году Миков стал лауреатом премии "Золотое перо" в номинации за операторскую работу (документальный фильм "Русские сезоны Начо Дуато").

Региональный телеканал 78 входит в группу МИЦ "Известия", вещает на Санкт-Петербург и Ленингралскую область. Телеканал основан в сентябре 2017 года.