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Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, труп был обнаружен в Василеостровском районе города.
"Труп обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Причиной смерти могло стать ранение в голову. Обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники телеканала 78 подтвердили ТАСС, что погибший — оператор Петр Миков. Источник в правоохранительных органах добавил, что перед смертью у Микова случился конфликт в семье.
По данным Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2011 году Миков стал лауреатом премии "Золотое перо" в номинации за операторскую работу (документальный фильм "Русские сезоны Начо Дуато").
Региональный телеканал 78 входит в группу МИЦ "Известия", вещает на Санкт-Петербург и Ленингралскую область. Телеканал основан в сентябре 2017 года.
"Открытая студия" — общественно-политическое ток-шоу. В дискуссиях участники вместе с ведущими Никой Стрижак и Романом Герасимовым обсуждают резонансные события.
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Происшествия , Роман Герасимов , Ника Стрижак , МВД , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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