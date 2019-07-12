Сошла с ума? Петербурженка жестоко искусала дочь

Восьмилетняя девочка госпитализирована в Санкт-Петербурге после того, как ее покусала мать. Ребенку поставили диагноз «подкожное кровоизлияние задней поверхности грудной клетки». По факту произошедшего проводится проверка — правоохранители разыскивают мать девочки.

В Санкт-Петербурге мать искусала свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает «РИА Новости». Как пишет агентство, скорая помощь забрала девочку из дома на Тихорецком проспекте около 17:00 10 июля.

Врачи поставили ей диагноз «подкожное кровоизлияние задней поверхности грудной клетки». Они незамедлительно сообщили о случившемся в полицию.

По словам медиков, укусу на спине девочки около трех дней. Сам ребенок заверил врачей, что травмы оставила мать, пишет портал «Фонтанка».

Как рассказали в управлении МВД по Санкт-Петербургу, правоохранители продолжают устанавливать личность ребенка. В ходе общения с полицейскими девочка назвала свое имя, однако найти его в базе данных не удалось. В квартире, адрес которой назвал ребенок, никто не прописан — владелец жилплощади также не установлен.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Об еще одной трагедии, случившейся в Красноярске , стало известно в начале июля 2019 года. Там на заброшенном дачном участке местные жители обнаружили троих детей. По их словам, малыши в возрасте трех и пяти лет жили на улице. При этом никто из них не умел разговаривать. Рядом с детьми находились бездомные люди, распивающие спиртные напитки.

Вскоре на место происшествия выехали полицейские. Они обнаружили детей сидящими в луже грязи — кроме того, по ним ползали насекомые, а вокруг них бегали больные бродячие животные. Малышей вскоре отвезли в социально-реабилитационный центр.

Владелец участка, где были обнаружены дети, заявил сотрудникам полиции, что не имеет к ним никакого отношения. Выяснилось, что несколько недель назад малышей привел их отец — друг владельца участка. Мужчина рассказал, что ему было негде жить, а его супруга отказалась воспитывать детей.

В итоге отец привел их к своему другу, в доме которого нет ни воды, ни света. Малыши около месяца прожили в небольшой деревянной пристройке.

По словам соседей, отец периодически приходил на участок. Однако он не уделял им внимания, а лишь выпивал в компании друзей. Соседи пытались забрать малышей к себе, однако те сбегали и возвращались лишь тогда, когда дома появлялся отец. Одна из местных жительниц рассказала, что неоднократно рассказывала о судьбе малышей правоохранителям, однако те не реагировали.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении родителей детей-маугли составлены административные протоколы. Проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Еще один инцидент в конце июня 2019 года произошел в Санкт-Петербурге. Там мальчики двух и трех лет были доставлены в больницу с высокой температурой, судорогами, синяками и вырванными волосами.

Старший ребенок рассказал, что мать избила его за то, что он слишком много ел. «Била, потом за писю укусила, за руку укусила, за плечи. Потому что я много кушаю. Избила мне глазки, Сереже вырвала волосы за то, что он вспотел», — пояснил мальчик, передает «Vesti.ru»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проверяет обстоятельства произошедшего. В отношении 28-летней матери пострадавших возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Еще одна трагедия произошла в городе Дивногорске Красноярского края. 24 сентября 2018 года 21-летняя мать двоих детей ушла на работу, оставив младшего ребенка на попечение отцу. Когда утром женщина вернулась домой, ее сын был мертв.

25-летний муж пояснил, что накануне вечером ребенок стал сильно плакать и кричать. Он попытался его успокоить, однако безуспешно. Тогда он около 20 раз ударил мальчика твердым предметом по голове, а затем укусил. Ребенок скончался на месте. Отец же выпил пива и лег спать.