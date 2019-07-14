Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый поворот в деле об убийстве стюардессы в московском отеле 

Газета.Ru + ещё 34 47 минут назад
Фото: Газета.ru
25-летний Никита Енин, которого подозревают в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, познакомился с ней в стрип-клубе. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«У меня просто крышу сорвало»: видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы
По словам источника, они познакомились в клубе около Курского вокзала, понравились друг другу и решили встречаться на нейтральной территории. По словам знакомого Енина, девушка заверила парня в том, что не может просто так оставить стриптиз и ее нужно выкупить. Подозреваемый подтвердил на допросе, что сделал это.
"Сумму он не назвал, но заявил, что даже после этого девушка продолжала иногда работать в стриптизе", — сказал источник.
Он добавил, что Енин постоянно тратил на девушку большие суммы денег.
Ранее МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве. По его словам, он поссорился со своей девушкой, пытаясь выяснить, почему она во время их отношений встречалась с другими. Он отметил, что девушка начала все громче говорить, от чего у него "крышу сорвало", и он убил ее.
Газета.Ru: последние новости
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Россияне пострадали при падении ветки в Азербайджане Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Комментарии
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии прокомментировали решение России по Курилам139
Страшная болезнь? Леонтьев дал последний концерт76
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр11
Умерла Елена Касьян34
ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера7
Видео
01:10
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр
В мире Европа
02:52
Умерла Елена Касьян
Общество В мире
00:19
ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера
В мире Украина
04:11
Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова
Шоу-бизнес
05:02
В Японии прокомментировали решение России по Курилам
В мире Азия
00:44
Макрона освистали на военном параде в Париже
В мире Европа
03:55
Судьба Курил: стало известно решение России
Политика Катастрофы
00:17
Электробритва вдохновила Безрукова на вокал
Шоу-бизнес
03:48
Москвичку насильно увезли в Чечню для замужества
Общество
00:23
Мужчина выгуливал двух слонов в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение