Новый поворот в деле об убийстве стюардессы в московском отеле

25-летний Никита Енин, которого подозревают в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, познакомился с ней в стрип-клубе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам источника, они познакомились в клубе около Курского вокзала, понравились друг другу и решили встречаться на нейтральной территории. По словам знакомого Енина, девушка заверила парня в том, что не может просто так оставить стриптиз и ее нужно выкупить. Подозреваемый подтвердил на допросе, что сделал это.

"Сумму он не назвал, но заявил, что даже после этого девушка продолжала иногда работать в стриптизе", — сказал источник.

Он добавил, что Енин постоянно тратил на девушку большие суммы денег.

Ранее МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве. По его словам, он поссорился со своей девушкой, пытаясь выяснить, почему она во время их отношений встречалась с другими. Он отметил, что девушка начала все громче говорить, от чего у него "крышу сорвало", и он убил ее.