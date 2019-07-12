В отеле Сомали произошел теракт

В отеле сомалийского портового города Кисмайо прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

За взрывом в гостинице «Хонда» последовала стрельба. В результате произошедшего есть жертвы и раненые, их число пока не уточняется.

22 мая рядом с президентским дворцом в столице Сомали — Могадишо — взорвался заминированный автомобиль, после чего также произошла перестрелка.