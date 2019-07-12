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В отеле Сомали произошел теракт 

Парламентская газета + ещё 5 1 час назад
Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG
В отеле сомалийского портового города Кисмайо прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
За взрывом в гостинице «Хонда» последовала стрельба. В результате произошедшего есть жертвы и раненые, их число пока не уточняется.
Ответственность за атаку взяла группировка «Аш-Шабааб», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник.
22 мая рядом с президентским дворцом в столице Сомали — Могадишо — взорвался заминированный автомобиль, после чего также произошла перестрелка.
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Происшествия , Африка , В мире , Аш-Шабаб , Аль-Каида , Reuters , Кисмайо
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