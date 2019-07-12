В отеле Сомали произошел теракт 

В отеле сомалийского портового города Кисмайо прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
За взрывом в гостинице «Хонда» последовала стрельба. В результате произошедшего есть жертвы и раненые, их число пока не уточняется.
Ответственность за атаку взяла группировка «Аш-Шабааб», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник.
22 мая рядом с президентским дворцом в столице Сомали — Могадишо — взорвался заминированный автомобиль, после чего также произошла перестрелка.