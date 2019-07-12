Источник: поезд московского метро отрезал человеку руку

Поезд отрезал человеку руку в метро Москвы вечером 12 июля. Об этом "360" сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, пострадавший упал на пути на станции "Октябрьская". Поезд не успел затормозить и наехал на него, добавил источник. По его словам, человек потерял руку.

Официального подтверждения этой информации нет.

В то же время корреспондент "360" сообщает, что на Кольцевой линии подземки задерживают поезда. На станции "Парк культуры" пустой поезд стоит уже 15 минут. Сотрудники полиции утверждают, что причины задержки — технические. Пассажиров переводят на поезда, идущие по другим путям.