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Источник: поезд московского метро отрезал человеку руку 

360tv.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезд отрезал человеку руку в метро Москвы вечером 12 июля. Об этом "360" сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника, пострадавший упал на пути на станции "Октябрьская". Поезд не успел затормозить и наехал на него, добавил источник. По его словам, человек потерял руку.
Официального подтверждения этой информации нет.
В то же время корреспондент "360" сообщает, что на Кольцевой линии подземки задерживают поезда. На станции "Парк культуры" пустой поезд стоит уже 15 минут. Сотрудники полиции утверждают, что причины задержки — технические. Пассажиров переводят на поезда, идущие по другим путям.
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