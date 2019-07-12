Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию

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Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Полиция Брянска проверяет видео, на котором местная жительница Алена Червякова с другими девушками танцует тверк на фоне деревьев. Ранее Червякову уже штрафовали за танец у памятника «Курган Бессмертия», и теперь полиция проверяет каждое подобное видео танцовщицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По словам Чикова, полицейский сообщил адвокату девушки Федору Сирошу, что проверяет все видео с танцами Червяковой.
Видео с танцем на фоне деревьев было опубликовано 5 июля, в нем указано, что действие происходит возле банка. Девушке звонили и приглашали ее в отделение, чтобы выяснить, с кем и где она танцевала, а также понять, есть ли в ее действиях состав административного правонарушения. Червякова отказалась.
Как сообщил Чиков «Медиазоне», сотрудница брянской полиции в разговоре с адвокатом рассказала про специальный отдел, который занимается мониторингом соцсетей и интернета. Найденные материалы сотрудники отдела предоставляют руководству, которое затем поручает провести проверку.
26 июня Советский районный суд Брянска оштрафовал Червякову на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к обществу (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за видео с танцем на площадке памятника «Курган Бессмертия». Она признала вину. Девушка пояснила, что хотела снять красивое видео с танцем, но не имела умысла оскорбить участников Великой отечественной войны.
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Происшествия , Видео , Павел Чиков , Брянск
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