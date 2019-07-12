В Албании задержан россиянин из ИГ

По информации агентства, 34-летнего россиянина планируют выдать российским властям. Известны также его инициалы — Р. М. — и место рождения. Он родился и жил в Норильске.

Мужчина попал в Албанию нелегально после того, как в 2015 году суд в Чечне признал его участником террористической группировки. «В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне», — сказано в заявлении албанских полицейских.

Там же сообщается, что антитеррористические подразделения Албании с подачи Интерпола разыскивали россиянина в течение нескольких месяцев.

В сентябре 2018 года власти Бельгии экстрадировали в Россию российского гражданина Али Гехаева, который находился в международном розыске за финансирование ИГ.