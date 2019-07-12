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В Албании задержан россиянин из ИГ 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Гражданина России, причастного к деятельности террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), задержали в Албании. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает Reuters.
По информации агентства, 34-летнего россиянина планируют выдать российским властям. Известны также его инициалы — Р. М. — и место рождения. Он родился и жил в Норильске.
Мужчина попал в Албанию нелегально после того, как в 2015 году суд в Чечне признал его участником террористической группировки. «В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне», — сказано в заявлении албанских полицейских.
Там же сообщается, что антитеррористические подразделения Албании с подачи Интерпола разыскивали россиянина в течение нескольких месяцев.
В сентябре 2018 года власти Бельгии экстрадировали в Россию российского гражданина Али Гехаева, который находился в международном розыске за финансирование ИГ.
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Комментарии
Происшествия , Ближний Восток , Исламское государство , МВД , Интерпол , Reuters , Албания
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