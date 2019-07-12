Приговорены организаторы крушения «Сапсана» в 2017 году 

Московский окружной военный суд приговорил семерых членов запрещенного в России ИГ к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года.
Все осужденные — уроженцы Таджикистана. В террористическую группу он объединились в 2017 году в Петербурге и в мае-июле разработали план теракта: исламисты решили взорвать скоростной поезд «Сапсан», курсирующий между двумя столицами, передает РИА «Новости».
Сроки в колонии получили Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов.
«Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы», — передает ТАСС приговор судьи, уточнившего, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов».
Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что группа боевиков из Средней Азии, которая была задержана сотрудниками ФСБ в конце июля, установила на пути скоростного поезда Москва — Петербург самодельный металлический «башмак». По данным источника в правоохранительных органах, семеро террористов осуществили попытку теракта на железнодорожных путях в районе станции «Фарфоровская» в Санкт-Петербурге.