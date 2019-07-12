Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приговорены организаторы крушения «Сапсана» в 2017 году 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд приговорил семерых членов запрещенного в России ИГ к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года.
Все осужденные — уроженцы Таджикистана. В террористическую группу он объединились в 2017 году в Петербурге и в мае-июле разработали план теракта: исламисты решили взорвать скоростной поезд «Сапсан», курсирующий между двумя столицами, передает РИА «Новости».
Сроки в колонии получили Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов.
«Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы», — передает ТАСС приговор судьи, уточнившего, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов».
Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что группа боевиков из Средней Азии, которая была задержана сотрудниками ФСБ в конце июля, установила на пути скоростного поезда Москва — Петербург самодельный металлический «башмак». По данным источника в правоохранительных органах, семеро террористов осуществили попытку теракта на железнодорожных путях в районе станции «Фарфоровская» в Санкт-Петербурге.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бывшего замглавы ПФР Иванова отправили под арест Российская скрипачка найдена мертвой в Британии На отца сестер Хачатурян завели уголовное дело
Комментарии1
Происшествия , ФСБ , Исламское государство , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост или отставка: Зеленский заключил пари101
«Красная армия уже снесла все, что нужно»20
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским154
Савченко не пустили в Донбасс13
Трагедия в Раменском: Малахов обнаружил недочеты3
Видео
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
00:30
Ад в Мытищах: эксперты назвали причину ЧП
Пожары Происшествия
06:34
Зеленский решил заработать на Чернобыле
В мире Статьи
00:41
Меркель теряет здоровье и власть
В мире Статьи
03:42
Обыски и обвинения: на Порошенко объявлена охота
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение