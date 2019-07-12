Девочка выпала из окна гостиницы в Сочи и погибла

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна отеля в Сочи и скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местном управлении СК.

Происшествие случилось вечером в четверг, 11 июля. Девочка была в номере на восьмом этаже гостиницы вместе со своим отцом. Во время игры на балконе она облокотилась на стеклянное ограждение. Стекло треснуло, не выдержав вес ребенка. В результате ребенок упал с балкона и вскоре погиб от полученных травм.

Полиция завела дело по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Ранее в июле пожилой мужчина уронил полуторагодовалого ребенка с 11-й палубы круизного теплохода Freedom of the Seas. Пассажир круизного лайнера Сальваторе Анелло держал свою внучку Хлою на руках у большого окна теплохода, пришвартованного у пирса в порту города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Анелло внезапно потерял равновесие и уронил ребенка за борт. Хлоя упала на бетонный пирс и погибла.