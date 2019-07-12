Произошла утечка данных покупателей магазина OZON

Мошенникам удалось заполучить персональные данные, в том числе номера кредитных карт, 450 тысяч покупателей интернет-магазина OZON.

Есть вероятность, что все пароли в украденной базе данных хранились без специального шифрования. Это значит, что мошенники смогут получить доступ к электронной почте, социальным сетям и другим сайтам всех пользователей, которые используют один и тот же пароль для всех аккаунтов.

Эксперты рекомендуют придумывать разные пароли для всех сайтов или пользоваться специальными программами, которые генерируют случайные пароли.

OZON является 4 по объему интернет-магазином на территории Российской Федерации.