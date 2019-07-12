В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала

Инцидент произошло 30 июня. После этого девушка на связь не выходила. Москве оперативники устанавливают местонахождение девушки, провалившейся в канализационный люк и бесследно исчезнувшей. Инцидент произошел на юге Москвы, в Бирюлевском парке, 30 июня. «26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказали в оперативных службах. Как сообщает агентство «Москва», поиски пропавшей продолжаются. Устанавливаются точные причины произошедшего.