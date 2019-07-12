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В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала 

ТК «Звезда» + ещё 2 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошло 30 июня. После этого девушка на связь не выходила.
В Москве оперативники устанавливают местонахождение девушки, провалившейся в канализационный люк и бесследно исчезнувшей.
Инцидент произошел на юге Москвы, в Бирюлевском парке, 30 июня.
«26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказали в оперативных службах.
Как сообщает агентство «Москва», поиски пропавшей продолжаются. Устанавливаются точные причины произошедшего.
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Происшествия , Другое , Москва
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