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«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
Как отмечается, такое заявление было сделано после того, как российская генпрокуратура изучила материалы, поступившие в ведомство в четверг, 11 июля.
Уточняется, что деятельность данной организации представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России.
Также в ведомстве уточнили, что это решение было направлено в Минюст.
Ожидается, что данные сведения будут внесены в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории российского государства.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ
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