Умерший россиянин оставил тайник со взрывчаткой в Бельгии

Брюсселе был найден тайник со взрывчаткой, владельцем которого оказался российский военный, умерший в 2011 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, в сумке были обнаружены взрывчатые вещества и ножи.

Все это, уточняется, принадлежало бывшему военнослужащему из России, даты жизни которого 1965-2011 год.

Другие подробности относительно личности военного не раскрываются. Известны только его латинские инициалы — ''G. A. ".

Кроме того, как подчеркивается, его отпечатки нашли на кусочке скотча на упаковке одного из ножей.

Тайник со взрывчаткой нашел один из брюссельских домовладельцев, который затеял ремонт. Уточняется, что подобное оружие напоминает то, которое применяли террористы во Франции и Бельгии.