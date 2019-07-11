Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерший россиянин оставил тайник со взрывчаткой в Бельгии 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Брюсселе был найден тайник со взрывчаткой, владельцем которого оказался российский военный, умерший в 2011 году. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как отмечается, в сумке были обнаружены взрывчатые вещества и ножи.
Все это, уточняется, принадлежало бывшему военнослужащему из России, даты жизни которого 1965-2011 год.
Другие подробности относительно личности военного не раскрываются. Известны только его латинские инициалы — ''G. A. ".
Кроме того, как подчеркивается, его отпечатки нашли на кусочке скотча на упаковке одного из ножей.
Тайник со взрывчаткой нашел один из брюссельских домовладельцев, который затеял ремонт. Уточняется, что подобное оружие напоминает то, которое применяли террористы во Франции и Бельгии.
Газета.Ru: последние новости
Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от колдовства "Всемирный конгресс украинцев" признали нежелательным в России Раскрыта возможная причина аварии на "Лошарике"
Происшествия , Бельгия , Брюссель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Донбассе критически ухудшилась
Пока вы не уснули: россиян ждет нереальный рост зарплат111
Россия пригрозила Британии56
Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным160
С-400 окружат Сирию9
Видео
01:36
Алибасова загнали в угол видеороликом его обмана
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:47
Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ
Происшествия Пожары
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение