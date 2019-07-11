Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ

СК обнародовал видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале СК . В ролике запечатлено пепелище, еще дымящиеся обломки конструкций, пожарная техника и многочисленные специалисты, осматривающие место ЧП.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ в Мытищах.

Напомним, в четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.

В итоге погиб один человек, еще 14 пострадали. Причиной пожара могла стать изношенность трубы.