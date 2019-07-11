Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ

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СК обнародовал видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Следственный комитет обнародовал видеозапись с места ликвидированного пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.
Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале СК. В ролике запечатлено пепелище, еще дымящиеся обломки конструкций, пожарная техника и многочисленные специалисты, осматривающие место ЧП.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ в Мытищах.
Напомним, в четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.
В итоге погиб один человек, еще 14 пострадали. Причиной пожара могла стать изношенность трубы.
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Происшествия , Видео , Пожары , СКР , Мытищи
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