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Экс‐депутата обвинили в вымогательстве у бизнесменов из Forbes 

360tv.ru + ещё 5 47 минут назад
Фото: ТАСС
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвинили в вымогательстве порядка 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщило РИА «Новости».
Во время рассмотрения вопроса в Тверском суде Москвы о продлении ареста подозреваемого судья Александр Меркулов зачитал список предоставленных документов. Согласно постановлениям, Фридман и Авен признаются потерпевшими.
«Маевский потребовал от Фридмана и Авена передачи ему 50 миллионов долларов под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», — сказано в тексте постановления следствия.
При этом детали касательно использованного компромата не сообщаются. Обвиняемый вымогал деньги «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018».
Леонида Маевского арестовали в ноябре 2018 года. Уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве в особо крупном размере, однако сумма изначально называлась в 37,5 миллиона долларов.
Леонид Маевский занимал должность депутата Госдумы с 1999 по 2003 годы.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Петр Авен , Александр Меркулов , Михаил Фридман , Госдума , Альфа-банк , Forbes , Москва
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