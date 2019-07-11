Экс‐депутата обвинили в вымогательстве у бизнесменов из Forbes

Во время рассмотрения вопроса в Тверском суде Москвы о продлении ареста подозреваемого судья Александр Меркулов зачитал список предоставленных документов. Согласно постановлениям, Фридман и Авен признаются потерпевшими.

«Маевский потребовал от Фридмана и Авена передачи ему 50 миллионов долларов под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», — сказано в тексте постановления следствия.

При этом детали касательно использованного компромата не сообщаются. Обвиняемый вымогал деньги «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018».

Леонида Маевского арестовали в ноябре 2018 года. Уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве в особо крупном размере, однако сумма изначально называлась в 37,5 миллиона долларов.

Леонид Маевский занимал должность депутата Госдумы с 1999 по 2003 годы.