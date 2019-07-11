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Россиянина, пытавшегося вывезти обезьяну с Бали, приговорили к году тюрьмы 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд индонезийского города Денпасар приговорил 27-летнего россиянина Андрея Жесткова к одному году лишения свободы за попытку перевезти орангутана с Бали в РФ, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на решение суда.
Ранее в посольстве РФ в Индонезии сообщили РИА Новости, что россиянину, который попытался вывезти с индонезийского острова Бали двухлетнего орангутана и семь ящериц, может грозить до пяти лет тюрьмы и крупный штраф за контрабанду диких животных.
"Коллегия судей признала обвиняемого Андрея Жесткова законно и убедительно виновным в перевозке охраняемого дикого животного", — заявил председательствующий судья Бамбанг Экапутра (Bambang Ekaputra), зачитывая приговор во вторник.
Кроме того, россиянин должен выплатить штраф в размере 10 миллионов рупий (около 710 долларов) или отбыть еще два месяца в тюрьме, если он этого не делает.
Отмечается также, что приговор оказался более суровым, чем шесть месяцев лишения свободы, чего требовал прокурор. Газета подчеркивает, что Жестков разразился слезами, услышав приговор, и сказал, что ему нужно подумать о том, будет ли он его подавать апелляцию на решение суда. Судьи дали ему семь дней, чтобы принять решение.
Гражданин РФ был задержан 22 марта в международном аэропорту города Денпасара на индонезийском острове Бали, когда пытался пронести на борт самолета, следовавшего во Владивосток, корзину с живым двухлетним орангутаном. После задержания в чемодане российского гражданина были также найдены семь живых ящериц.
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Происшествия , Социология , РИА Новости , Бали , Денпасар , Индонезия
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