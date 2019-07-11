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«Завязалась драка»: Полковник МВД устроил дебош в метро 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
Фото: МВД РФ
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подозревается в том, что на станции метро "Каширская" подрался с машинистом метрополитена. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
"Между Меркушовым и незнакомым ему ранее машинистом метро вспыхнул конфликт. (…) Завязалась драка. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой", — приводит издание слова силовика.
По его данным, Меркушов был задержан полицейскими и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.
"Меркушов ранее прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ (…) Пострадавший работник метро также был в момент драки не при исполнении своих служебных обязанностей, у него в этот день был выходной", — уточнил источник в силовых структурах.
В пресс-службе Академии управления МВД изданию подтвердили, что инцидент с одним из слушателей действительно был.
«Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент слушатель отчислен из Академии управления», — рассказал представитель вуза.
В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» выложена копия протокола, подтверждающая, что инцидент с участием Алексея Меркушова произошел в 23.10 мск 10 июля «в северном вестибюле станции метро „Каширская“».
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Омск
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