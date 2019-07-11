«Завязалась драка»: Полковник МВД устроил дебош в метро

Начальник УМВД России по городу Омску , полковник полиции Алексей Меркушов подозревается в том, что на станции метро "Каширская" подрался с машинистом метрополитена. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

"Между Меркушовым и незнакомым ему ранее машинистом метро вспыхнул конфликт. (…) Завязалась драка. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой", — приводит издание слова силовика.

По его данным, Меркушов был задержан полицейскими и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.

"Меркушов ранее прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ (…) Пострадавший работник метро также был в момент драки не при исполнении своих служебных обязанностей, у него в этот день был выходной", — уточнил источник в силовых структурах.

В пресс-службе Академии управления МВД изданию подтвердили, что инцидент с одним из слушателей действительно был.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент слушатель отчислен из Академии управления», — рассказал представитель вуза.