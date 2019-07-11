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Россияне гробом протаранили вход на кладбище и попали под обстрел 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
В поселке городского типа Кузьмоловский Ленинградской области во время похорон произошел конфликт со стрельбой, сообщает ТАСС. Видео похорон опубликовало издание 47news.
По информации издания 47news, инцидент произошел 10 июля в 12:40 по московскому времени. К воротам кладбища подъехала машина ритуальщиков с гробом. Охранники не пустили автомобиль на территорию, и сотрудникам ритуальной компании «Камея» пришлось нести гроб от парковки до ворот самостоятельно.
На видео видно, что охранники все равно не хотели пропускать ритуальщиков, и им пришлось использовать гроб в качестве тарана. После этого, по словам сотрудницы ритуальной компании Марины Бутусовой, прозвучали выстрелы. Она также отметила, что ритуальщикам пришлось полтора километра нести гроб до места захоронения, так как охранники не дали проехать автомобилю.
По словам директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» Юрия Спицына, у родственников умершей попросили документы, но они отказались их предоставить. При этом, отмечает он, «единственная служба, которая может работать на кладбище — это мы [МКУ]». Спицын добавил, что не знает, кто стрелял, но, по его словам, «близкие умершей были слегка нетрезвы».
Конфликт, произошедший на кладбище, подтвердили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полиции заявили, что один из его участников задержан.
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Происшествия , Видео , МВД , 47news.ru , ИТАР-ТАСС , Кузьмоловский , Ленинградская область
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