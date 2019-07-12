Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

По их данным, Иванова не задерживали с поличным, однако сумма взяток не была большой. Речь идет о получении откатов в размере нескольких миллионов рублей. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), максимальный срок наказания составляет до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший зампред ПФР, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, действовал через посредника — топ-менеджера IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина . На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец компании Алексей Ананьев . Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», отмечают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.