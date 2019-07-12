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Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР 

Lenta.ru + ещё 59 48 минут назад
Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении ряда взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, Иванова не задерживали с поличным, однако сумма взяток не была большой. Речь идет о получении откатов в размере нескольких миллионов рублей. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), максимальный срок наказания составляет до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, бывший зампред ПФР, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, действовал через посредника — топ-менеджера IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина. На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец компании Алексей Ананьев. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», отмечают собеседники издания.
Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.
Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.
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Комментарии5
Происшествия , Видео , Алексей Ананьев , Алексей Копейкин , Алексей Иванов , Пенсионный фонд РФ , СКР , МВД
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