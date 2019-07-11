Медведчук рассказал, когда могут освободить Вышинского

Подвижки в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут произойти после выборов в Раду 21 июля, эта тема находится во главе угла всех переговоров, заявил РИА Новости глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук

"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", — сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.

Он отметил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.