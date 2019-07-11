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На Сахалине обнаружили опасные сосиски из Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Cпециалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории выявили шестикратное превышение общего уровня бактериальной обсемененности в пробах от партии сосисок производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Москвы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Сахалинской области и Приморскому краю.
Причиной превышения нормативного показателя могло стать нарушение технологии изготовления, правил транспортировки и хранения. Чем выше количество микроорганизмов в кубическом сантиметре продукта, тем больше вероятность присутствия в нем патогенных бактерий.
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы "Веста" и "Сирано", а также переданы в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ.
О нарушении нормативов также сообщат производителю сосисок.
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Происшествия , Россельхознадзор , Москва
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