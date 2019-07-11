На Сахалине обнаружили опасные сосиски из Москвы

Cпециалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории выявили шестикратное превышение общего уровня бактериальной обсемененности в пробах от партии сосисок производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Москвы . Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Сахалинской области и Приморскому краю.

Причиной превышения нормативного показателя могло стать нарушение технологии изготовления, правил транспортировки и хранения. Чем выше количество микроорганизмов в кубическом сантиметре продукта, тем больше вероятность присутствия в нем патогенных бактерий.

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы "Веста" и "Сирано", а также переданы в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора , управления ветеринарии субъектов РФ.

О нарушении нормативов также сообщат производителю сосисок.