Спустил все на ставки? Куда делись украденные из банка 20 млн

Уфе задержали мужа кассирши Салаватского банка, которая украла с места работы более 20 млн рублей. Правоохранители выяснили, что Марат Хайруллин причастен к крупному хищению денег. Так, по версии следствия, он в течение долгого времени приходил на работу к супруге и забирал похищенные деньги, после чего проигрывал их в азартные игры.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужа кассирши, которая украла более 20 млн рублей из банка, в котором работала.

Полицейские установили, что Марат Хайруллин имеет непосредственное отношение к украденным деньгам.

«Установлена причастность ее [кассирши] мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся следственные действия», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Так, по версии следствия, муж Луизы Хайруллиной неоднократно приезжал к ней на работу — в отделение Россельхозбанка в башкирском городе Салавате . Он получал от нее деньги, которые затем вносил на личный счет и расходовал. Как отметила Волк, он брал от супруги в том числе и «иностранную валюту». Хайруллин делал ставки на спортивные состязания. МВД Башкирии возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере по части 4 статьи 158 УК РФ.

Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, задержание Хайруллина прошло в аэропорту Уфы. «Он приехал из Москвы , где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы. С задержанным проводятся следственные мероприятия», — рассказал собеседник агентства.

Отметим, что ходе записи телешоу Первого канала «Пусть говорят» задержанный рассказал, что деньги выносили в несколько заходов в течение двух лет. По словам Хайруллина, именно он настоял на том, чтобы жена похищала деньги из кассы банка, так как он загнал семью в долги, делая ставки в тотализаторе.

«Уговорил первый раз ее взять 50 тыс. руб. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз — история повторилась. Третий-четвертый — пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов», — вспомнил в программе задержанный.

Между тем его супругу полицейские задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. Там она скрывалась вместе с семьей после бегства из Салавата. Против нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

История с украденными деньгами началась в конце мая, когда сотрудники Салаватского отделения банка, в котором работала Хайруллина старшим кассиром, обратились в полицию. В то же время она вместе с мужем и двумя детьми исчезла из города, что обнаружили правоохранители, когда отправились к ней домой. За время своей службы она, предположительно, украла у банка 23 млн руб.

Друзья и знакомые «башкирских Бонни и Клайда» не верили, что 35-летняя Луиза причастна к хищению крупной суммы денег. По словам окружающих, семья не бедствовала, саму же кассиршу они характеризовали как скромную и очень ответственную женщину, которая работала в банковской сфере уже около 12 лет.

«Марат был ведущим инженером в компании «Башнефть-Полюс». Обслуживал месторождение имени Требса в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы вместе участвовали в одном проекте. Я и другие коллеги знаем его как хорошего человека и грамотного специалиста», — сказал РИА «Новости» знакомый ее мужа Азамат. Он отметил, что никогда не замечал за Маратом «тяги к азартным играм».

Однако, как утверждал в эфире «России 1» отец работницы банка Рамиль Мулахметов, семейное благополучие было лишь видимым. По его словам, зять занял у него 1,5 млн руб., чтобы расплатиться с кредиторами.

Правоохранители разослали ориентировки на чету Хайруллиных по всей стране, тем не менее поиски затянулись более чем на месяц. Как рассказал глава семьи Хайруллиных, семья сначала жила в палатках недалеко от Салавата на берегу реки до тех пор, пока не закончилась еда, передает kp.ru.

«Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, зарегистрированные на нее и мужа. Одну из симок активировали, и специалисты вычислили ее местоположение», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что Луиза включила телефон, чтобы проверить, пришли ли ей социальные выплаты. Во время задержания, как передает издание, денег при работнице банка не нашли.