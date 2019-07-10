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У убитой в Москве стюардессы была пикантная подработка 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/albinchic1996
Стюардесса Альбина Мухаметзянова, задушенная в отеле в Новой Москве, подрабатывала в стриптизе. Об этом рассказали знакомые убитой из Набережных Челнов, пишет News.ru.
По их словам, Альбина окончила медицинский колледж, но по специальности не работала, а танцевала в местном стриптиз-клубе. Иногда она уходила из клуба вместе с посетителями.
В 2018 году девушка переехала в Казань и поступила на курсы бортпроводников, подрабатывая в стриптизе. В марте 2019 года Мухаметзянова перебралась в Москву, а в июне устроилась стюардессой в компанию I Fly.
Ранее сообщалось, что тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой со следами удушья нашли в ванной комнате номера в отеле Vnukovo Village. Известно, что номер она снимала с молодым человеком. Его разыскивает полиция.
Происшествия , Криминал , Москва
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