Скандал в ПФР: задержан замглавы фонда

По словам Дроздова, фонд оказывает содействие следствию. Глава ПФР уточнил, что Иванов был задержан не по факту дачи взятки, а по подозрению.

«Коммерсант» пишет со ссылкой на три источника, близких к соцблоку правительства, ПФР и контрагенту фонда, что чиновника задержали по подозрению в получении взятки. По данным издания, уголовное дело Иванова находится в производстве сотрудников центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ

Издание TAdviser утверждает , что перед задержанием Иванова следователи изъяли документы в ПФР, а также в офисах двух его подрядчиков — «Техносерв» и «Редсис».

Источник принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» заявил , что по делу также задержан сотрудник компании «Техносерв», которого заподозрили в даче взятки. По его словам, дело связано со старыми контрактами на поставку оборудования.

Иванов занял должность зампреда правления ПФР в 2017 году. В фонде он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», с конца 2018 года чиновник лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому замглавы фонда.