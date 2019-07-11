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Скандал в ПФР: задержан замглавы фонда 

Рамблер + ещё 6 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.
По словам Дроздова, фонд оказывает содействие следствию. Глава ПФР уточнил, что Иванов был задержан не по факту дачи взятки, а по подозрению.
«Коммерсант» пишет со ссылкой на три источника, близких к соцблоку правительства, ПФР и контрагенту фонда, что чиновника задержали по подозрению в получении взятки. По данным издания, уголовное дело Иванова находится в производстве сотрудников центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ.
Издание TAdviser утверждает, что перед задержанием Иванова следователи изъяли документы в ПФР, а также в офисах двух его подрядчиков — «Техносерв» и «Редсис».
Источник принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» заявил, что по делу также задержан сотрудник компании «Техносерв», которого заподозрили в даче взятки. По его словам, дело связано со старыми контрактами на поставку оборудования.
Иванов занял должность зампреда правления ПФР в 2017 году. В фонде он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», с конца 2018 года чиновник лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому замглавы фонда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости о задержании чиновника, но причины этого властям пока неизвестны, передает ТАСС.
Комментарии4
Происшествия , Дмитрий Песков , Алексей Иванов , Демьян Кудрявцев , Пенсионный фонд РФ , СКР , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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