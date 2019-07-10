Задержан муж кассирши-миллионерши

Отмечается, что мужчину полицейские встретили по прилёту из Москвы , где принимал участие в записи ток-шоу.

Ранее Марата Хайруллина отпустили после допроса в городе Салават. Однако мужчина должен был регулярно отмечаться у полицейских, но перестал выходить на связь.