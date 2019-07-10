Задержан муж кассирши-миллионерши 

Марат Хайруллин, муж кассирши, обвиняемой в хищении 20 миллионов рублей из банка, был задержан в аэропорту Уфы, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчину полицейские встретили по прилёту из Москвы, где принимал участие в записи ток-шоу.
Ранее Марата Хайруллина отпустили после допроса в городе Салават. Однако мужчина должен был регулярно отмечаться у полицейских, но перестал выходить на связь.
В конце мая представитель одного из банков заявил в полицию Башкирии о пропаже более 20 миллионов рублей. После этого стало известно, что подозреваемая в хищении сотрудница банка Луиза Хайруллина скрылась с супругом и двумя детьми. Ей предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере, затем суд заочно арестовал ее. В начале июля женщину задержали в Казани. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, Хайруллина до сих пор не говорит, где находятся похищенные деньги. Её муж в интервью «Первому каналу» заявил, что сам уговорил супругу присвоить деньги банка, причем произошло это не разом: она якобы выносила из сейфа небольшие сумма в течение двух лет. При этом он отметил, что не считает жену виновной, поскольку семья погрязла в долгах из-за ставок, которые он делал на спортивных тотализаторах.